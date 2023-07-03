У червні було оформлено понад 100 тисяч угод купівлі-продажу вживаних легкових автомобілів.

У червні придбали максимальну кількість вживаних авто за 11 останніх місяців – 102,4 тисячі.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстраційних операцій у червні 2023 року та визначили, що відбувається з продажами вживаних легковиків.

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Цікаво, що нинішній показник майже на третину (а точніше, на 30,3%) менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року, коли був останній місяць "нульового" розмитнення, тобто пік завозу автомобілів з-за кордону. Окрім того, в червні купили ненабагато, всього на 0,7% більше вживаних авто, ніж у травні-2023. Таким чином, цей показник виявився максимальним за останніх 11 місяців — із липня 2022 року. Хоча фактичного особливого сплеску продажів не відбулося.



Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, червень 2022 — червень 2023

Більшість авто з пробігом придбали на внутрішньому ринку. Частка внутрішніх перепродажів склала 82,3% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто (84,3 тис.).

Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17,7% (18,1 тис.), що виявилося максимальним показником з грудня-2022.

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку у червні українці уклали 84,3 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків.Це на 40,9% більше за червень 2022 року. Тоді більшість вживаних авто на ринку привозили з-за кордону через дію так званого "нульового" розмитнення, після скасування якого ринок перерозподілився на користь внутрішніх перепродажів. Якщо ж порівнювати із попереднім місяцем, травнем-2023, продажі виявилися на 0,9% меншими.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 13,3 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 8,4 тисячі реєстрацій, вони складають 21,2% від загальної кількості проданих всередині країни вживаних машин протягом червня.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто традиційно увійшли також Дніпропетровська (2 місце, 9,4 тис.), Львівська (4 місце, 8 тис.) та Одеська (5 місце, 7,4 тис.) області.



Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, червень 2023 року

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Херсонській (305 угод), Луганській (566 угод) та Донецькій (1 135 угод) областях. Також до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Миколаївська (2,1 тис. угод) та Чернігівська (2,2 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у червні 2023 року привезли 18,1 тис. вживаних авто. Такий показник на 79,2% менший, ніж у червні-2022, коли ще діяло так зване «нульове» розмитнення, та на 8,7% більше, ніж у травні-2022.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, червень 2023 року

Як і минулого місяця, найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2,4 тис. шт.), в Києві (1,6 тис. шт.) та Вінницькій (1,4 тис. шт.) області.

До речі нові автомобілі краще купують на Київщині

Також до найактивніших регіонів в травні увійшли Київська (1,2 тис.) та Рівненська (1,1 тис.) області.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Херсонській (30 шт.), Донецькій (78 шт.), Луганській (158 шт.), Миколаївській (207 шт.) та Запорізькій (261 шт.) областях.