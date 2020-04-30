Концерн GM обещал представить возрожденный бренд с новым электрокаром 20 мая. Вместо этого показал тизерное видео про пикап и объявил об отсрочке премьеры.

Автопроизводитель утверждает, что причина задержки в коронавирусе, однако уверяет, что работа над электрокаром не прекращается.

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GMC еще в начале года объявила о возрождении марки Hummer, как минимум для одной модели – электрического пикапа. Показать машину пообещали 20 мая, а вывести на рынок – следующей осенью. И если с первой датой вышла задержка, то второго термина производитель планирует придерживаться, несмотря на перебои в работе. "А Хаммер выйдет?" – "Нет, его мама не пускает".

Чтобы немного подсластить пилюлю, концерн GM опубликовал новое тизерное видео электропикап. Рассмотреть машину на нем не получится, но можно увидеть, как он движется по грунтовой дороге.

Ранее сообщалось, что для электрического "Хаммера" предложат несколько вариантов силовых установок с различным количеством двигателей, а наиболее производительная версия получит три мотора с совокупной отдачей около 1000 л.с. Такой пикап сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 3 секунды и при этом иметь отличные качества на бездорожье и возможности для буксировки и перевозки груза.

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