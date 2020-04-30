Концерн GM обіцяв представити відроджений бренд з новим електрокаром 20 травня. Замість цього показав тізерне відо про пікап та оголосив про відтермінування прем'єри.

Автовиробник стверджує, що причина затримки в коронавірусі, однак запевняє, що робота над електрокаром не припиняється.

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GMC ще на початку року оголосила про відродження марки Hummer, як мінімум для однієї моделі – електричного пікапа. Показати машину пообіцяли 20 травня, а вивести на ринок – наступної осені. І якщо з першою датою вийшла затримка, то другого терміну виробник планує дотриматись, незважаючи на перебої в роботі. “А Хаммер вийде?” – “Ні, його мама не пускає”.

Щоб трохи підсолодити пігулку, концерн GM опублікував нове тізерного відео про електропікап. Роздивитись машину на ньому не вийде, але можна побачити, як він рухається грунтовою дорогою.



Раніше повідомлялось, що для електричного “Хаммера” запропонують кілька варіантів силових установок з різною кількістю двигунів, а найбільш продуктивна версія отримає три мотора з сукупною віддачею близько 1000 к.с. Такий пікап зможе розганятись до 100 км/год приблизно за 3 секунди і при цьому мати відмінні якості на бездоріжжі та можливості для буксирування і перевезення вантажу.

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