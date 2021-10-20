Мощность осталась прежней, но новые настройки должны сделать спортивный хэтчбек более интересным для вождения.

Спортивные хэтчбеки Volkswagen Golf R и Audi S3 недавно обновились, а Mercedes-AMG вносит последние штрихи в модернизированный A35, поэтому BMW освежила и свой горячий хэтч. К сожалению, полноценной M-версии у этой модели все еще нет, поэтому M135i xDrive – лучшее, что можно получить в данном формате сейчас.

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Прошло менее чем три года с момента выхода M135i xDrive на рынок, поэтому нынешняя модернизация не является обновлением в середине жизненного цикла, а скорее легкой эволюцией модели. Сам производитель называет обновление “импульсом жизненного цикла”.

Регулируемые пружины и демпферы улучшают поведение хэтчбека на дороге, особенно в поворотах. Инженеры также доработали крепления для прицепных и контрольных кронштейнов на задней оси. Передняя ось может похвастаться новым гидромонтажем, который используется для крепления поперечных рычагов передней подвески, тогда как значения развала были увеличены, чтобы лучше поглощать нагрузки во время прохождения поворотов.

M135i xDrive 2021 года сохраняет свой механический дифференциал с ограниченным скольжением, встроенный в 8-скоростную автоматическую коробку передач. То же касается и 2-литрового бензинового турбомотора. Четырехцилиндровый агрегат производит мощность в 302 лошадиные силы и 450 Ньютон-метров крутящего момента, которые поступают на все четыре колеса. Базовыми для модели являются 18-дюймовые легкосплавные диски, а за доплату доступны 19-дюймовые.

Кроме того, BMW настроила озвучивание двигателя внутри авто с помощью динамиков аудиосистемы, а также добавила в палитру модели три новых цвета: Sao Paulo Yellow, в котором автомобиль показан на фото, серый Frozen Pure Grey и оранжевый Frozen Orange.

Фото: BMW M135i xDrive 2021 року / BMW