Потужність залишилась незмінною, але нові налаштування повинні зробити спортивний хетчбек цікавішим для водіння.

Спортивні хетчбеки Volkswagen Golf R та Audi S3 нещодавно оновились, а Mercedes-AMG вносить останні штрихи в модернізований A35, тож BMW освіжила і свій гарячий хетч. На жаль, повноцінної M-версії у цієї моделі все ще немає, тому M135i xDrive – найкраще, що можна отримати у цьому форматі зараз.

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Минуло менш як три роки з моменту виходу M135i xDrive на ринок, тому нинішня модернізація не є оновленням в середині життєвого циклу, а скоріше легкою еволюцією моделі. Сам виробник називає оновлення “імпульсом життєвого циклу”.

Регульовані пружини та демпфери покращують поведінку хетчбека на дорозі, особливо в поворотах. Інженери також допрацювали кріплення для причіпних і контрольних кронштейнів на задній осі. Передня вісь може похвалитися новим гідромонтажем, який використовується для кріплення поперечних важелів передньої підвіски, тоді як значення розвалу були збільшені, щоб краще поглинати навантаження під час проходження поворотів.

M135i xDrive 2021 року зберігає свій механічний диференціал з обмеженим ковзанням, вбудований у 8-швидкісну автоматичну коробку передач. Те ж стосується і 2-літрового бензинового турбомотора. Чотирициліндровий агрегат продукує потужність у 302 кінські сили та 450 Ньютон-метрів крутного моменту, які надходять на всі чотири колеса. Базовими для моделі є 18-дюймові легкосплавні диски, а за доплату доступні 19-дюймові.

Крім того, BMW налаштувала озвучування двигуна всередині авто за допомогою динаміків аудіосистеми, а також додала в палітру моделі три нових кольори: Sao Paulo Yellow, в якому автомобіль показаний на фото, сірий Frozen Pure Grey та помаранчевий Frozen Orange.

Фото: BMW M135i xDrive 2021 року / BMW