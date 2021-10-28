Нынешнее второе поколение внедорожника существует с 2007 года, что по всем канонам автоиндустрии означает необходимость полномасштабных изменений. Но Toyota не спешит с дебютом нового поколения, взамен предлагая очередную легкую модернизацию.

Toyota Sequoia 2021 года предлагает больше опций и новые комплектации. В частности, внедорожник предложат в исполнениях TRD Sport, TRD Pro, Platinum и Nightshade Edition.

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Sequoia второго поколения (XK60) теперь будут красить в новый цвет – белый Wind Chill Pearl, который заменит базовые цвета Blizzard Pearl и Super White.

Под капотом полноразмерного внедорожника работает 381-сильный 5,7-литровый двигатель i-FORCE V8. Он позволяет Sequoia не только быстро и с комфортом перевозить до восьми человек, но и буксировать прицеп массой до 3356 кг. Добавление независимой подвески на обеих осях, вместо балки сзади, освобождает несколько сантиметров для ног пассажиров на заднем сиденье.

В Sequoia TRD Sport, TRD Pro, Platinum и Nightshade Edition будет семь пассажиров вместо восьми. Но уменьшенная пассажировместимость в значительной степени компенсируется производительностью и эксклюзивностью. Sequoia Nightshade Edition создает особое ощущение, благодаря затемненной хромированной решетке и соответствующим элементам внешней отделки.

Доступный в цветах кузова Midnight Black Metallic, Magnetic Grey Metallic или Wind Chill Pearl, внедорожник в исполнении Nightshade Edition имеет черные крышки зеркал, дверные ручки и 20-дюймовые черные легкосплавные диски с раздельными спицами. Внутри в стандартную комплектацию входят кожаные сиденья, также черного цвета.

Sequoia TRD Sport и TRD Pro предлагают уровень оснащения базового авто и некоторые удобства для оптимизации 4x4 и движения на бездорожье. Изменения для них включают другие компоненты подвески с настройками электроники, новые бамперы и выхлопную систему.

Информация о ценах на обновленные версии Toyota Sequoia пока не обнародована.

Фото: Toyota Sequoia 2021 року / Toyota