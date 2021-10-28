Нинішнє друге покоління позашляховика існує з 2007 року, що за всіма канонами автоіндустрії означає необхідність повномасштабних змін. Та Toyota не поспішає з дебютом нового покоління, натомість пропонуючи чергову легку модернізацію.

Toyota Sequoia 2021 року пропонує більше опцій та нові комплектації. Зокрема, позашляховик запропонують у виконаннях TRD Sport, TRD Pro, Platinum та Nightshade Edition.

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Sequoia другого покоління (XK60) тепер фарбуватимуть у новий колір – білий Wind Chill Pearl, який замінить базові кольори Blizzard Pearl та Super White.

Під капотом повнорозмірного позашляховика працює 381-сильний 5,7-літровий двигун i-FORCE V8. Він дозволяє Sequoia не лише швидко і з комфортом перевозити до восьми осіб, а й буксирувати причіп масою до 3356 кг. Додавання незалежної підвіски на обох осях, замість балки ззаду, звільняє кілька сантиметрів для ніг пасажирів на задньому сидінні.

У Sequoia TRD Sport, TRD Pro, Platinum і Nightshade Edition буде сім пасажирів замість восьми. Але зменшена пасажиромісткість значною мірою компенсується продуктивністю та ексклюзивністю. Sequoia Nightshade Edition створює особливе відчуття, завдяки затемненій хромованій решітці та відповідним елементам зовнішньої обробки.

Доступний у кольорах кузова Midnight Black Metallic, Magnetic Grey Metallic або Wind Chill Pearl, позашляховик у виконанні Nightshade Edition має чорні кришки дзеркал, дверні ручки та 20-дюймові чорні легкосплавні диски з роздільними спицями. Всередині в стандартну комплектацію входять шкіряні сидіння, також чорного кольору.

Sequoia TRD Sport і TRD Pro пропонують рівень оснащення базового авто та деякі зручності для оптимізації 4x4 і руху на бездоріжжі. Зміни для них включають інші компоненти підвіски з налаштуваннями електроніки, нові бампери та вихлопну систему.

Інформація про ціни на оновлені версії Toyota Sequoia поки не оприлюднена.

Фото: Toyota Sequoia 2021 року / Toyota