Новий позашляховик у виконанні GXR 70th Anniversary для ринків арабських країн має досить "простецький" вигляд.

Продажі Toyota Land Cruiser 300 набирають обертів, конвеєри не здатні впоратись з приголомшливим попитом на новинку, тож черги розтяглися на 4 роки вперед. Саудівська Аравія та ОАЕ є одними з головних ринків для цього позашляховика, про що свідчить хоча б те, що дебют новинки відбувся на Аравійському півострові, а машину представили у білому кольорі – найпоширенішому в спекотному кліматі пустельних країн. Це означає, що для арабських ринків Toyota виділяє Land Cruiser усе найкраще. Але не в тому розумінні, до якого звикли у наших широтах.

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У нас Land Cruiser сприймається автомобілем класу люкс, хоча насправді таким не є. В аравійських країнах до нього ставлення інше – як до практичного, надійного та витривалого автомобіля. А практичність вимагає іншого підходу навіть до зовнішнього вигляду.

Високі бампери та сталеві штамповані колеса з пухкими шинами дозволяють пересуватись аравійськими пісками там, де не можуть проїхати інші позашляховики. Наприклад, на величезних легкосплавних дисках та гумі з низьким профілем, більш популярними в українських покупців.

Колір – також важливий для автомобіля аспект, який формує образ. Якщо у нас покупці віддають перевагу чорним машинам, то жителі пустель обирають найсвітліші відтінки, менш чутливі до нагрівання під спекотним сонцем.

Фото: аравійський Toyota Land Cruiser 300 GXR 70th Anniversary / Carakoom