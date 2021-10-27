Новый внедорожник в исполнении GXR 70th Anniversary для рынков арабских стран имеет довольно "простецкий" вид.

Продажи Toyota Land Cruiser 300 набирают обороты, конвейеры не способны справиться с потрясающим спросом на новинку, поэтому очереди растянулись на 4 года вперед. Саудовская Аравия и ОАЭ являются одними из главных рынков для этого внедорожника, о чем свидетельствует хотя бы то, что дебют новинки состоялся на Аравийском полуострове, а машину представили в белом цвете – самом распространенном и в жарком климате пустынных стран. Это означает, что для арабских рынков Toyota выделяет Land Cruiser все самое лучшее. Но не в том понимании, к которому привыкли в наших широтах.

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У нас Land Cruiser воспринимается автомобилем класса люкс, хотя на самом деле таким не является. В аравийских странах к нему отношение иное – как к практичному, надежному и выносливому автомобилю. А практичность требует иного подхода даже к внешнему виду.

Высокие бамперы и стальные штампованные колеса с рыхлыми шинами позволяют передвигаться по аравийским пескам там, где не могут проехать другие внедорожники. Например, на огромных легкосплавных дисках и резине с низким профилем, более популярными у украинских покупателей.

Цвет также важен для автомобиля аспект, который формирует образ. Если у нас покупатели отдают предпочтение черным машинам, то жители пустынь выбирают светлые оттенки, менее чувствительные к нагреванию под жарким солнцем.

Фото: аравийский Toyota Land Cruiser 300 GXR 70th Anniversary / Carakoom