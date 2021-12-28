Мировой автопром из-за дефицита микрочипов не выпустит почти 10 миллионов новых легковых автомобилей в течение 2021 года.

Эксперты консалтинговой компании LMC Automotive подсчитали, что в 2021 году из-за дефицита электронных компонентов автозаводы по всему миру выпустят на 9,6 миллиона машин меньше, сообщает The Telegraph.

Наибольшие потери понесли европейские предприятия: на них приходится почти треть от количества неизготовленных машин. По прогнозам этих аналитиков, кризис будет влиять на автопром вплоть до второй половины 2022 года, а полностью закончится только в 2023 году.

Общее количество автомобилей, которое на кону эксперты в 2021 году, составляет 84,9 миллиона. Это на 12% больше, чем за 2020 год, то есть коронавирус повлиял на автопром сильнее, чем нехватка комплектующих.

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Чтобы решить проблему с нехваткой чипов, автопроизводители начали прибегать к нестандартным решениям. Некоторые из них вынужденно упрощают комплектацию автомобилей, отказываясь от сложной электроники, и отдают предпочтение начальным комплектациям.

Автомобильным производителям приходится соперничать с техногигантами типа Apple, который способен закупать чипы по более привлекательной для поставщиков цене.