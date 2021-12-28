Світовий автопром через дефіцит мікрочіпів не випустить майже 10 мільйонів нових легкових автомобілів протягом 2021 року.

Експерти консалтингової компанії LMC Automotive підрахували, що у 2021 році через дефіцит електронних компонентів автозаводи по всьому світу випустять на 9,6 мільйона машин менше, повідомляє The Telegraph. Найбільших втрат зазнали європейські підприємства: на них припадає майже третина від кількості невироблених машин. За прогнозами цих аналітиків, криза буде впливати на автопром аж до другої половини 2022 року, а повністю закінчиться лише у 2023-му.

Загальна кількість автомобілів, яку очікують експерти у 2021 році, становить 84,9 мільйона. Це на 12% більше, ніж за 2020 рік, тобто коронавірус вплинув на автопром сильніше, аніж брак комплектуючих.

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Щоб розв'язати проблему з нестачею чіпів, автовиробники почали вдаватися до нестандартних рішень. Деякі з них вимушено спрощують комплектацію автомобілів, відмовляючись від складної електроніки та віддають перевагу початковим комплектаціям.

Автомобільним виробникам доводиться змагатися з техногігантами типу Apple, який здатний закуповувати чіпи за більш привабливою для постачальників ціною.