Почти новый DeLorean из фильма «Назад в будущее» пустят с молотка. В продаже появилось купе 1981 года выпуска со скудным пробегом.

Почти новый DeLorean DMC-12, известный по фильму «Назад в будущее», пустят с молотка в США. Аукционный дом Bring a Trailer выставил на торги автомобиль 1981 года выпуска, который проехал всего 569 миль (916 километров). После долгого простоя купе проверили и подготовили к эксплуатации – в апреле поменяли свечи зажигания, форсунки, аккумулятор, топливный насос, главный тормозной цилиндр и другие детали, пришедшие в негодность.

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Классический DeLorean DMC-12 разошелся тиражом менее девяти тысяч экземпляров, но большинство купе сохранилось до наших дней. Аукцион предлагает аутентичную двухдверку раннего образца с 5-ступенчатой «механикой» и двигателем PRV V6 объемом 2,85 литра мощностью 132 лошадиные силы.

У DeLorean DMC-12 простой серый кожаный салон, а настройки типичные для начала 1980-х – есть электростеклоподъемники, кондиционер и стереосистема. Кузов выполнен в стандартном для модели сером цвете; дополняют картину фирменные колеса в виде турбин диаметром 14 дюймов спереди и 15 дюймов сзади.

За два дня до окончания торгов за купе готовы выложить 60 тысяч долларов. Осенью 2020 года эстонский комиссионный магазин планировал получить сопоставимую сумму за аналогичный DeLorean DMC-12, но с непрозрачной историей владения и неизвестным пробегом.

Напомним, что для украинских ценителей подобные автомобили остаются недоступными, поскольку легализовать в Украине можно только автомобили экологического класса Евро-2 или выше. Фактически ввоз исторических автомобилей старше 1995 года в Украину запрещен.