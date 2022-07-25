Майже новий DeLorean із фільму «Назад у майбутнє» пустять із молотка. У продажу з'явилося купе 1981 року випуску з мізерним пробігом.

Майже новий DeLorean DMC-12, відомий з фільму «Назад у майбутнє», пустять з молотка в США. Аукціонний будинок Bring-a-Trailer виставив на торги автомобіль 1981 року випуску, який проїхав лише 569 миль (916 кілометрів). Після довгого простою купе перевірили і підготували до експлуатації — у квітні поміняли свічки запалювання, форсунки, акумулятор, паливний насос, головний гальмівний циліндр та інші деталі, що прийшли в непридатність.

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Класичний DeLorean DMC-12 розійшовся тиражем менше дев'яти тисяч екземплярів, але більшість купе збереглася до наших днів. Аукціон пропонує автентичну дводверку раннього зразка з 5-ступінчастою «механікою» та двигуном PRV V6 об'ємом 2,85 літра потужністю 132 кінські сили.

У DeLorean DMC-12 простий сірий шкіряний салон, а настройки типові для початку 1980-х - є електросклопідйомники, кондиціонер і стереосистема. Кузов виконаний у стандартному для моделі сірому кольорі; доповнюють картину фірмові колеса у вигляді турбін діаметром 14 дюймів спереду та 15 дюймів ззаду.

За два дні до закінчення торгів за купе готові викласти 60 тисяч доларів. Восени 2020 року естонський комісійний магазин планував отримати порівнянну суму за аналогічний DeLorean DMC-12, але з непрозорою історією володіння і невідомим пробігом.

Нагадаємо, що для українських поціновувачів подібні автомобілі лишаються недоступними, оскільки легалізувати в Україні можна лише автомобілі екологічного класу Євро-2 або вище. Фактично ввезення історичних автомобілів старше 1995 року в Україну заборонено.