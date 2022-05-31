DeLorean повертається – легендарне авто з фільму «Назад у майбутнє» отримало наступника. Модель під назвою Alpha5 надійде у продаж з 2024 року.

Відродити марку взявся британський бізнесмен Стівен Вайн, який займався ремонтом та обслуговуванням старих DeLorean DMC-12. До своєї мрії він йшов майже 30 років.

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Як і у випадку з DMC-12, зовнішній вигляд виконали в ательє ItalDesign, хоча схожості у новачка з предком мало. На зміну граням прийшли плавні лінії. Але двері піднімаються нагору, а на задньому склі збережені фірмові жалюзі.

До того ж, новий DeLorean Alpha5 помітно більший – 5 м завдовжки і 2 м завширшки. Це дозволило зробити купе чотиримісним. У салоні – сучасна віртуальна приладка та портретний тачскрін.

Мало того, тепер DeLorean – електрокар. Він зможе розганятися до 100 км/год за 3,4 с і розвивати 240 км/год, яке запас ходу складе близько 480 км.