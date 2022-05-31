DeLorean возвращается – легендарное авто из фильма "Назад в будущее" таки получило преемника. Модель под названием Alpha 5 поступит в продажу с 2024 года.

Возродить марку взялся британский бизнесмен Стивен Вайн, который занимался ремонтом и обслуживанием старых DeLorean DMC-12. К своей мечте он шел почти 30 лет.

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Как и в случае с DMC-12, внешний вид выполнили в ателье ItalDesign, хотя сходств у новичка с предком мало. На смену граням пришли плавные линии. Но двери поднимаются вверх, а на заднем стекле сохранены фирменные жалюзи.

К тому же, новый DeLorean Alpha5 заметно больше – 5 м длиной и 2 м шириной. Это позволило сделать купе четырехместным. В салоне – современная виртуальная приборка и портретный тачскрин.

Мало того, теперь DeLorean электрокар. Он сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,4 с и развивать 240 км/ч, запас хода составит около 480 км.