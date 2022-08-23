В Украине могут возрасти штрафы за превышение скорости для автовладельцев.

В Верховной Раде снова заговорили об увеличении штрафов за нарушение ПДД. Уже подготовлен проект закона, увеличивающий штрафы за превышение скорости в Украине. Об этом сообщил авторюрист Богдан Глядик.

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Законопроект предлагает усиливать ответственность за существенное превышение разрешенной скорости, а также за создание аварийной ситуации. Суммы штрафов могут возрасти в разы.

Новые штрафы за превышение скорости в Украине, предложенные депутатами:

Превышение разрешенной скорости на 80 км/ч и больше – 3 400 гривен;

гривен; Превышение разрешенной скорости на 110 км/ч и больше – 4 250 гривен;

гривен; Превышение разрешенной скорости на 50 км/ч, что повлекло за собой аварийную ситуацию – 5 100 гривен.

В то же время действующие сейчас штрафы предлагают оставить неизменными. При превышении лимита скорости на 20 км/ч и больше придется заплатить 340 гривен, а на 50 км/ч и больше – 1 700 гривен. Сумма уменьшается вдвое, если произвести оплату в течение 10 банковских дней после получения уведомления.

Важно, что виновным в превышении скорости (зафиксированным на камеру) признается не водитель, а владелец транспортного средства. Даже если не он был за рулем и не имеет "прав" соответствующей категории.

Напомним, что система автофиксации за первый год работы принесла МВД 376 646 829 гривен (более 14 миллионов долларов) в виде штрафов. При этом аварийность на дорогах за этот период выросла на 14%.