Китайская компания Wuxi Sinotech предлагает даже не одну, а три модели электромобилей по невероятно низкой цене в 100 долларов. Вид, оснащение и характеристики машины полностью соответствуют цене.

Миниатюрные электромобили предлагаются в одноместном и двухместном исполнении. Автомобильчики классифицируются, как низкоскоростные транспортные средства и имеют право передвигаться по дорогам общего пользования. Китайский производитель предлагает три модели по цене от 100 долларов.

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Тесный электрокар называется Wuxi Q2. Автомобильчик на крошечных 10-дюймовых колесах имеет длину 2133 мм, ширину 900 мм и высоту 1495 мм, при колесной базе в 1515 мм. Снаряженная масса модели составляет 230 килограммов, клиренс – 150 мм.

Фото: Wuxi Q2/Wuxi

Китайский электромобиль оборудован дисковыми тормозами, передней и задней оптикой, зеркалами заднего вида, щеткой стеклоочистителя – всем необходимым для эксплуатации на дорогах общего пользования. Внутри есть место только для водителя. К сожалению, фотографий салона нет, поэтому не ясно, есть ли в электрокаре хоть какая панель приборов.

В движение машину приводит 1,3-сильный электромотор, который позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Максимально заряженный аккумулятор позволяет преодолевать 60 километров.

Q8 (также Q33) имеет плоские кузовные панели и прямые линии. Салон может быть одноместным или двухместным, хотя производитель указывает пассажировместимость в 3 персоны.

Фото: Wuxi Q8/Wuxi

Габариты электрокара: 2180/1080/1600 мм в длину, ширину и высоту. Электромотор – 1,63-сильный. Максимальная скорость – 60 км/ч. Оснащение включает подогрев, mp3-проигрыватель и ... ремни безопасности.

Модель Q18 выглядит заметно лучше двух предыдущих, но также стоит от 100 долларов. Габариты машины: 2350/1450/1550 мм, колесная база 1570 мм; клиренс 160 мм. Максимальная скорость – 55 км/ч. Мощность электромотора – 4 кВт или 5,43 л.с. У него 12-дюймовые колеса, приятный интерьер и является цифровая панель приборов.

Фото: Wuxi Q18/Wuxi