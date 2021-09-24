Китайська компанія Wuxi Sinotech пропонує навіть не одну, а три моделі електромобілів за неймовірно низькою ціною у 100 доларів. Вигляд, оснащення і характеристики машини цілком відповідають ціні.

Мініатюрні електромобілі пропонуються в одномісному та двомісному виконанні. Автомобільчики класифікуються, як низькошвидкісні транспортні засоби та мають право пересуватись дорогами загального користування. Китайський виробник пропонує три моделі за ціною від 100 доларів.

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Найтісніший електрокар називається Wuxi Q2. Автомобільчик на крихітних 10-дюймових колесах має довжину 2133 мм, ширину 900 мм та висоту 1495 мм, при колісній базі у 1515 мм. Споряджена маса моделі складає 230 кілограмів, кліренс – 150 мм.

Фото: Wuxi Q2 / Wuxi

Китайський електромобіль обладнаний дисковими гальмами, передньою та задньою оптикою, дзеркалами заднього виду, щіткою склоочисника – усім необхідним для експлуатації на дорогах загального користування. Всередині є місце лише для водія. На жаль, фотографій салону немає, тому не ясно, чи є в електрокарі хоч якась панель приладів.

У рух машину приводить 1,3-сильний електромотор, який дозволяє розвивати швидкість до 40 км/год. Максимально заряджений акумулятор дозволяє долати 60 кілометрів.

Q8 (також Q33) має пласкі кузовні панелі та прямі лінії. Салон може бути одномісним чи двомісним, хоча виробник вказує пасажиромісткість у 3 персони.

Фото: Wuxi Q8 / Wuxi

Габарити електрокара: 2180/1080/1600 мм у довжину, ширину й висоту. Електромотор – 1,63-сильний. Максимальна швидкість – 60 км/год. Оснащення включає підігрів, mp3-програвач та… паски безпеки.

Модель Q18 виглядає помітно краще за дві попередні, але також коштує від 100 доларів. Габарити машини: 2350/1450/1550 мм, колісна база 1570 мм; кліренс 160 мм. Максимальна швидкість – 55 км/год. Потужність електромотора – 4 кВт або 5,43 к.с. У нього 12-дюймові колеса, приємний інтер’єр та є цифрова панель приладів.

Фото: Wuxi Q18 / Wuxi