Це серійна модель і в неї вже є ціни, опції, різні комплектації та все, що мають більш тривіальні автомобілі.

У лютому минулого року італійський стартап XEV розпочав краудфандінгову кампанію на Kickstarter, в якій сподівався зібрати 500 тисяч євро для YoYo. Мета не була досягнута, але це не завадило XEV оголосити про вихід на ринок та представити його публіці на виставці IAA 2021.

Також цікаво: Ізраїльтяни представили у Мюнхені мініатюрний електрокар-трансформер за 12 500 євро

Електричний “квадроцикл” з кузовом, явно натхненний Renault Twizy та smart fortwo, не приносить у світ електромобілів нічого нового, крім технології 3D-друку. XEV каже, що його вигадливий сітікар повністю відповідає сучасним європейським стандартам безпеки, хоча про краш-тести YoYo нічого не відомо.

Кузов та салон XEV YoYo складається з 57 деталей, на виготовлення яких на 3D-принтері потрібно три дні. Готовий кузова електромобіля важить 450 кг. Не друкованими є деталі підвіски, сидіння, скло, силові агрегати та електроніка автомобіля.

Раніше відомий як LSEV, YoYo пропонує достатньо місця для двох людей та порівняно невеликий багажник. Оснащення мініатюрного хетчбека включає електронний ключ, великий сенсорний екран інформаційно-розважальної системи та електричні дзеркала. XEV YoYo має запас ходу на одному заряді у 150 кілометрів та максимальну швидкість у 80 км/год.

Електрокар пропонується у дев’яти кольорах кузову: Mochaccino та Electric Blue, показаних на виставці IAA 2021, а також Midnight Blue, Spicy Salmon, Pure White, Urban Grey, Fresh Lime, Prototype Grey та Space Black.

YoYo коштує в Італії від 13 900 євро, а з урядовими субсидіями – 10 900 євро. Це далеко не найкраща пропозиція на ринку. Наприклад, подібний за форматом Citroen Ami в Італії коштує від 7200 євро.

Фото: електрокар XEV YoYo / Autoevolution