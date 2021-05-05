Вони переробили міський електрокар таким чином, щоб він перевозив найбільш поширені вантажі для доставки продуктів.

Міський мініелектромобіль Citroёn Ami доповнили версією легкого комерційного автомобіля (LCV) та назвали My Ami Cargo. Він створений для служб доставки, торговців, майстрів невеличких товарів тощо.

Він електрифікований, простий в управлінні, практичний і економічний. У електромобіля Citroёn My Ami Cargo встановлений спеціальний модульний вантажний простір, облаштований поруч із сидінням водія. В ньому можна перевозити посилки, інструменти, товари, будь-які інші речі.

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Новинка забезпечує кращий захист, ніж 2- або 3-колісний транспортний засіб і водночас є більш маневреною, ніж традиційний комерційний автомобіль.

Пасажирське сидіння поступилося місцем модульному вантажному боксу корисним об'ємом 260 літрів (вантажопідйомність до 170 кг), який сформований з декількох окремих деталей-перегородок:

Вертикальна панель-перегородка відокремлює зону водія від вантажного відсіку. Висота і форма панелі-перегородки підібрана так, щоб вона виявилася нижче лінії погляду і зберігся круговий огляд на 360 °.

Модульна полиця служить кришкою боксу і здатна витримати вагу до 40 кг, а її верхня частина пристосована для створення справжнього "мобільного офісу". Так, в полиці зроблений виріз під формат А4 для розміщення різних документів: бланки доставки, книга замовлень, електронний планшет. Полиця регулюється або її можна зняти, щоб дозволяє перевозити високі предмети і вантажі.

Пласка 2-рівнева підлога, яку можна або підняти і зафіксувати вертикально (для максимального обсягу вантажного відсіку), або опустити в горизонтальне положення (врівень з підлогою в задній частині електромобіля). Останнє положення дає можливість перевозити предмети довжиною до 1,2 метра. До речі, всередині багажного відсіку передбачені фіксатори для ременів, якими можна закріпити крихкі предмети під час перевезення.

Відсік, що замикається, в задній частині салону була розроблена для зберігання дорогих і важливих особистих речей, які необхідно захистити від крадіжок: смартфона, документів, навіть улюблених сонцезахисних окулярів.

У підсумку загальний корисний вантажний обсяг Citroёn My Ami Cargo перевищує 400 літрів.

Тяговий акумулятор ємністю 5,5 кВтг заряджається від звичайної побутової розетки з напругою 220 вольт всього за три години. При цьому запас ходу My Ami Cargo становить до 75 км, чого цілком достатньо для звичайних щоденних поїздок містом або в найближчому передмісті. Електромобіль розвиває максимальну швидкість до 45 км / год.

My Ami Cargo має в довжину 2,41 м; ширину - 1,39 м; висоту - 1,52 м. Разом з невеликим діаметром розвороту (лише 7,20 м), це спрощує рух по місту: маневрування і паркування.

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My Ami Cargo пропонує хороший рівень захисту, що значно перевершує 2- або 3-колісні транспортні засоби. Все завдяки сталевому трубчатому каркасу, який може надійно вберегти від ударів. Новинка дозволяє їздити навіть в погану погоду, зважаючи на наявність повністю закритого салону з вбудованою системою опалення.

My Ami Cargo можна при замовленні налаштовувати вигляд і функціонал свого майбутнього електромобіля на власний розсуд. Доступний широкий вибір аксесуарів: шторки на вікна, килимки, відділення для зберігання речей, зажим-тримач для смартфона, адаптер для підключення смартфона.