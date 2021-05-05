Они переделали городской электрокар таким образом, чтобы он перевозил наиболее распространенные грузы для доставки продуктов.

Городской мини-электромобиль Citroёn Ami дополнили версией легкого коммерческого автомобиля (LCV) и назвали My Ami Cargo. Он создан для служб доставки, торговцев, мастеров небольших товаров и тому подобное.

Он электрифицирован, прост в управлении, практичный и экономичный. В электромобиле Citroёn My Ami Cargo установлено специальное модульное грузовое пространство, оснащенное рядом с сиденьем водителя. В нем можно перевозить посылки, инструменты, товары, любые другие вещи.

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Новинка обеспечивает лучшую защиту, чем 2- или 3-колесное транспортное средство и одновременно более маневренная, чем традиционный коммерческий автомобиль.

Пассажирское сиденье уступило место модульному грузовому боксу полезным объемом 260 литров (грузоподъемность до 170 кг), который сформирован из нескольких отдельных деталей-перегородок:

Вертикальная панель-перегородка отделяет зону водителя от грузового отсека. Высота и форма панели-перегородки подобрана так, чтобы она оказалась ниже линии взгляда и сохранился круговой обзор на 360°.

Модульная полка служит крышкой бокса и способна выдержать вес до 40 кг, а ее верхняя часть приспособлена для создания настоящего "мобильного офиса". Да, в полке сделан вырез под формат А4 для размещения различных документов: бланки доставки, книга заказов, электронный планшет. Полка регулируется или ее можно снять, чтобы позволяет перевозить высокие предметы и грузы.

Плоский 2-уровневый пол, который можно либо поднять и зафиксировать вертикально (для максимального объема грузового отсека), или опустить в горизонтальное положение (вровень с полом в задней части электромобиля). Последнее положение дает возможность перевозить предметы длиной до 1,2 метра. Кстати, внутри багажного отсека предусмотрены фиксаторы для ремней, которыми можно закрепить хрупкие предметы при перевозке.

Отсек, который замыкается, в задней части салона был разработан для хранения дорогих и важных личных вещей, которые необходимо защитить от краж: смартфон, документы, даже любимые солнцезащитные очки.

В итоге общий полезный грузовой объем Citroёn My Ami Cargo превышает 400 литров.

Тяговый аккумулятор емкостью 5,5 кВтч заряжается от обычной бытовой розетки с напряжением 220 вольт всего за 3 часа. При этом запас хода My Ami Cargo составляет 75 км, чего вполне достаточно для обычных ежедневных поездок по городу или в ближайшем пригороде. Электромобиль развивает максимальную скорость до 45 км/ч.

My Ami Cargo имеет длину 2,41 м; ширину – 1,39 м; высоту – 1,52 м. Вместе с небольшим диаметром разворота (только 7,20 м), это упрощает движение по городу: маневрирование и парковку.

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My Ami Cargo предлагает хороший уровень защиты, что значительно превосходит 2- или 3-колесные транспортные средства. Все благодаря стальному трубчатому каркасу, который может надежно уберечь от ударов. Новинка позволяет ездить даже в плохую погоду, учитывая наличие полностью закрытого салона с встроенной системой отопления.

При заказе My Ami Cargo можно настраивать вид и функционал своего будущего электромобиля по своему усмотрению. Доступен широкий выбор аксессуаров: шторки на окна, коврики, отделение для хранения вещей, зажим-держатель для смартфона, адаптер для подключения смартфона.