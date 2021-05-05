Они переделали городской электрокар таким образом, чтобы он перевозил наиболее распространенные грузы для доставки продуктов.
Городской мини-электромобиль Citroёn Ami дополнили версией легкого коммерческого автомобиля (LCV) и назвали My Ami Cargo. Он создан для служб доставки, торговцев, мастеров небольших товаров и тому подобное.
Он электрифицирован, прост в управлении, практичный и экономичный. В электромобиле Citroёn My Ami Cargo установлено специальное модульное грузовое пространство, оснащенное рядом с сиденьем водителя. В нем можно перевозить посылки, инструменты, товары, любые другие вещи.
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Новинка обеспечивает лучшую защиту, чем 2- или 3-колесное транспортное средство и одновременно более маневренная, чем традиционный коммерческий автомобиль.
Пассажирское сиденье уступило место модульному грузовому боксу полезным объемом 260 литров (грузоподъемность до 170 кг), который сформирован из нескольких отдельных деталей-перегородок:
- Вертикальная панель-перегородка отделяет зону водителя от грузового отсека. Высота и форма панели-перегородки подобрана так, чтобы она оказалась ниже линии взгляда и сохранился круговой обзор на 360°.
- Модульная полка служит крышкой бокса и способна выдержать вес до 40 кг, а ее верхняя часть приспособлена для создания настоящего "мобильного офиса". Да, в полке сделан вырез под формат А4 для размещения различных документов: бланки доставки, книга заказов, электронный планшет. Полка регулируется или ее можно снять, чтобы позволяет перевозить высокие предметы и грузы.
- Плоский 2-уровневый пол, который можно либо поднять и зафиксировать вертикально (для максимального объема грузового отсека), или опустить в горизонтальное положение (вровень с полом в задней части электромобиля). Последнее положение дает возможность перевозить предметы длиной до 1,2 метра. Кстати, внутри багажного отсека предусмотрены фиксаторы для ремней, которыми можно закрепить хрупкие предметы при перевозке.
- Отсек, который замыкается, в задней части салона был разработан для хранения дорогих и важных личных вещей, которые необходимо защитить от краж: смартфон, документы, даже любимые солнцезащитные очки.
В итоге общий полезный грузовой объем Citroёn My Ami Cargo превышает 400 литров.
Тяговый аккумулятор емкостью 5,5 кВтч заряжается от обычной бытовой розетки с напряжением 220 вольт всего за 3 часа. При этом запас хода My Ami Cargo составляет 75 км, чего вполне достаточно для обычных ежедневных поездок по городу или в ближайшем пригороде. Электромобиль развивает максимальную скорость до 45 км/ч.
My Ami Cargo имеет длину 2,41 м; ширину – 1,39 м; высоту – 1,52 м. Вместе с небольшим диаметром разворота (только 7,20 м), это упрощает движение по городу: маневрирование и парковку.
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My Ami Cargo предлагает хороший уровень защиты, что значительно превосходит 2- или 3-колесные транспортные средства. Все благодаря стальному трубчатому каркасу, который может надежно уберечь от ударов. Новинка позволяет ездить даже в плохую погоду, учитывая наличие полностью закрытого салона с встроенной системой отопления.
При заказе My Ami Cargo можно настраивать вид и функционал своего будущего электромобиля по своему усмотрению. Доступен широкий выбор аксессуаров: шторки на окна, коврики, отделение для хранения вещей, зажим-держатель для смартфона, адаптер для подключения смартфона.