Двомісний електромобіль вміє змінювати ширину колісної колії та свою поведінку на дорозі, відповідно до потреб користувача.

Фірма City Transformer з Тель-Авіва показала на автошоу IAA Mobility 2021 крихітний електрокар з “висувними” колесами. Розробники кажуть, що з вузькою колією він відчувається, як мотоцикл, а з широкою – як звичайний міський автомобіль.

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City Transformer CT1 для зручності паркування або для маневрування у вузьких місцях “втягує” колеса в рівень з кузовом метрової ширини, а під час руху колія розширюється на 400 міліметрів, задля кращої стабільності та керованості. City Transformer здатен розвивати швидкість до 90 кілометрів на годину, а одного заряду його батареї вистачає на 120–180 кілометрів шляху.

Фото: електрокар City Transformer CT1 / City Transformer

Завдяки своїй конструкції, City Transformer CT1 у “вузькому” режимі займає лише чверть стандартного паркомісця. Це значно збільшує шанси знайти місце для його паркування у мегаполісі.

У режимі Performance Mode колеса, разом з арками, висуваються з кузова електрокара, збільшуючи загальну ширину. Решта габаритів не змінюється.

У рух City Transformer призводять два електромотори, кожен з яких продукує близько 10 кінських сил. На розгін з місця до 50 кілометрів на годину електромобіль витрачає п'ять секунд рівно. Відновити заряд батареї з нуля до 80 відсотків можна усього за півгодини.

Розробники заявляють, що крихітний електрокар простіший в обслуговуванні, оскільки у ньому на 90% менше деталей, ніж у стандартного автомобіля з ДВЗ та на 50% менше, ніж у звичайного електрокара.

Стартап City Transformer вже приймає замовлення на CT1. Автомобіль доступний в чотирьох кольорах за акційною ціною від 12 500 євро, а регулярна ціна становитиме 16 000 євро.