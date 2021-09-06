Для цього він возить змінні акумулятори на даху.

Німецький стартап Adaptive City Mobility (ACM) заявляє про “необмежений запас ходу” для свого електрокара під назвою One.

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Електромобіль ACM One оснащений чотирма акумуляторами по 2,5 кВт-год кожен, які мають безпечну низьку напругу 48 В. Фактичний запас ходу від цих чотирьох батарей становить 240 плюс 120 кілометрів. Система заміни акумулятора ACM виконує функцію перезаряджання. При цьому споживання енергії у нього – краще у класі: 10 кВт на 100 кілометрів.

Adaptive City Mobility заявляє, що до 2050 року лише 10–15% населення планети матиме доступ до терміналів швидкісної зарядки, тоді як вже зараз близько 85% населення має доступ до побутових розеток. Від мережі зарядити акумулятори ACM One можна за 8 годин, а від спеціальних терміналів – за 5. При цьому заміна акумуляторів займає менш як п’ять хвилин.

Крім універсальної акумуляторної системи, ACM також хоче, щоб електромобіль став універсальним автомобілем з точки зору дизайну і призначення. Він може бути сконфігурований, як вантажний транспортний засіб з двома сидіннями або таксі з п'ятьма місцями.

Фото: багатофункціональний електрокар ACM One зі змінними батареями / Adaptive City Mobility

Розробляючи багатофункціональну платформу для спільного користування, яка не потребує швидких зарядних пристроїв, ACM каже, що витрати на володіння автопарком для клієнтів B2B будуть значно скорочені. А це означає розширення доступу до електромобілів для всіх.

Німецький стартап співпрацює з дочірньою компанією Porsche – MHP, для розробки платформи та неназваним партнером для виробництва. ACM обіцяє, що незабаром One виїде на європейські дороги.