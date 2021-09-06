Для этого он возит сменные аккумуляторы на крыше.

Немецкий стартап Adaptive City Mobility (ACM) заявляет о “неограниченном запасе хода” для своего электрокара под названием One.

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Электромобиль ACM One оснащен четырьмя аккумуляторами по 2,5 кВт-ч каждый, которые имеют безопасное низкое напряжение 48 В. Фактический запас хода от этих четырех батарей составляет 240 плюс 120 километров. Система замены аккумулятора ACM выполняет функцию перезарядки. При этом потребление энергии у него – лучшее в классе: 10 кВт на 100 километров.

Adaptive City Mobility заявляет, что к 2050 году лишь 10 – 15% населения планеты будет иметь доступ к терминалам скоростной зарядки, тогда как уже сейчас около 85% населения имеет доступ к бытовым розеткам. От сети зарядить аккумуляторы ACM One можно за 8 часов, а от специальных терминалов – за 5. При этом замена аккумуляторов занимает меньше пяти минут.

Кроме универсальной аккумуляторной системы, ACM также хочет, чтобы электромобиль стал универсальным автомобилем с точки зрения дизайна и назначения. Он может быть сконфигурирован, как грузовое транспортное средство с двумя сиденьями или такси с пятью местами.

Фото: многофункциональный электрокар ACM One со сменными батареями / Adaptive City Mobility

Разрабатывая многофункциональную платформу для совместного пользования, которая не требует быстрых зарядных устройств, ACM говорит, что затраты на владение автопарком для клиентов B2B будут значительно сокращены. А это означает расширение доступа к электромобилям для всех.

Немецкий стартап сотрудничает с дочерней компанией Porsche – MHP – для разработки платформы, и неназванным партнером для производства. ACM обещает, что вскоре One выедет на европейские дороги.