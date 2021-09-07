Двухместный электромобиль умеет изменять ширину колесной колеи и свое поведение на дороге, в соответствии с потребностями пользователя.

Фирма City Transformer из Тель-Авива показала на автошоу IAA Mobility 2021 крошечный электрокар с "выдвижными" колесами. Разработчики говорят, что с узкой колеей он ощущается, как мотоцикл, а с широкой – как обычный городской автомобиль.

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City Transformer CT1 для удобства парковки или для маневрирования в узких местах "втягивает" колеса в уровень с кузовом метровой ширины, а при движении путь расширяется на 400 миллиметров, для лучшей стабильности и управляемости. City Transformer способен развивать скорость до 90 километров в час, а одного заряда его батареи хватает на 120-180 километров пути.

Фото: электрокар City Transformer CT1 / City Transformer

Благодаря своей конструкции, City Transformer CT1 в "узком" режиме занимает лишь четверть стандартного паркоместа. Это значительно увеличивает шансы найти место для его парковки в мегаполисе.

В режиме Performance Mode колеса, вместе с арками, выдвигаются из кузова электрокара, увеличивая общую ширину. Остальные габариты не меняются.

В движение City Transformer приводят два электромотора, каждый из которых производит около 10 лошадиных сил. На разгон с места до 50 километров в час электромобиль тратит пять секунд ровно. Восстановить заряд батареи с нуля до 80 процентов можно всего за полчаса.

Разработчики заявляют, что крошечный электрокар проще в обслуживании, поскольку в нем на 90% меньше деталей, чем у стандартного автомобиля с ДВС и на 50% меньше, чем у обычного электрокара.

Стартап City Transformer уже принимает заказы на CT1. Автомобиль доступен в четырех цветах по акционной цене от 12 500 евро, а регулярная цена составит 16 тысяч евро.