Это серийная модель и у нее уже есть цены, опции, различные комплектации и все, что имеют более тривиальные автомобили.

В феврале прошлого года итальянский стартап XEV начал краудфандинговую кампанию на Kickstarter, где надеялся собрать 500 тысяч евро для YoYo. Цель не была достигнута, но это не помешало XEV объявить о выходе на рынок и представить его публике на выставке IAA 2021.

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Электрический "квадроцикл" с кузовом, явно вдохновленный Renault Twizy и smart fortwo, не приносящий в мир электромобилей ничего нового, кроме технологии 3D-печати. XEV говорит, что его причудливый ситикар полностью соответствует современным европейским стандартам безопасности, хотя о краш-тестах YoYo ничего не известно.

Кузов и салон XEV YoYo состоит из 57 деталей, на изготовление которых на 3D-принтере нужно три дня. Готовый кузова электромобиля весит 450 кг. Не печатными являются детали подвески, сиденья, стекла, силовые агрегаты и электроника автомобиля.

Ранее известный как LSEV, YoYo предлагает достаточно места для двух человек и сравнительно небольшой багажник. Оснащение миниатюрного хэтчбека включает электронный ключ, большой сенсорный экран информационно-развлекательной системы и электрические зеркала. XEV YoYo имеет запас хода на одном заряде в 150 километров и максимальную скорость в 80 км/ч.

Электрокар предлагается в девяти цветах кузова: Mochaccino и Electric Blue, показанных на выставке IAA 2021, а также Midnight Blue, Spicy Salmon, Pure White, Urban Grey, Fresh Lime, Prototype Grey и Space Black.

YoYo стоит в Италии от 13 900 евро, а с правительственными субсидиями – 10 900 евро. Это далеко не лучшее предложение на рынке. Например, похожий по формату Citroen Ami в Италии стоит от 7200 евро.

Фото: Электрокар XEV YoYo / Autoevolution