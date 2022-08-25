Получилось хорошо, однако причина такого загрязнения вызвала волну эмоций у пользователей соцсетей.

Детейлинговые салоны, профессионально очищающие кузова и салоны автомобилей от грязи, часто в своей рекламе используют фото "до и после". Однако детейлинг из Чикаго в таком случае немного перестарался.

Они поместили в соцсети салон Hyundai, заднее сиденье которого полностью загрязнено кровью. Рядом – результат работы: чистое сиденье. В рекламе было сказано: “Не спрашивай – не говори. Мы не спрашиваем, мы делаем свою работу.

Кстати, что такое детейлинг

Такое неоднозначное утверждение намекало на американские фильмы о мафии, в которых раньше часто фигурировало Чикаго. Кабина выглядела как место преступления, и некоторые комментаторы были очень озабочены произошедшим.

Публикация Tony's Touch Auto Detailing в Facebook привлекла большое внимание: более 26 000 человек поделились ею всего за пару дней, две сотни прокомментировало. В основном люди пытались догадаться, что стало причиной этого беспорядка.

После большого внимания в социальных сетях детейлинг заверил всех, что обошлось без травм людей.

Что стало причиной такого большого количества крови на сиденье? Наиболее правдоподобной версией является то, что беременную женщину отвезли в больницу в этом автомобиле во время родов. Это могло быть следствием отслойки плаценты во время родов в автомобиле.

Конечно, это может не кровь человека, а какого-нибудь животного, или вовсе не кровь, а жидкость похожего цвета.

В любом случае, мастерская действительно хорошо поработала над очисткой заднего сиденья, дверных карт и спинок сидений. Таким образом, они получили минимум одного довольного клиента.