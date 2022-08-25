Вийшло гарно, однак причина такого забруднення викликала хвилю емоцій у користувачів соцмереж.

Детейлінгові салони, які професійно очищають кузови та салони автомобілів від бруду, часто у своїй рекламі використовують фото “до і після”. Однак детейлінг з Чікаго в такому випадку трохи перестався.

Вони помістили в соцмережі салон Hyundai, заднє сидіння якого було повністю забруднене кров’ю. Поряд – результат роботи: чисте сидіння. В рекламі було сказано: “Не питай – не говори. Ми не питаємо, ми робимо свою роботу”.

До речі що таке детейлінг

Таке неоднозначне твердження натякало на американські фільми про мафію, в яких раніше часто фігурувало Чікаго. Кабіна виглядала як місце злочину, і деякі коментатори були дуже стурбовані тим, що сталося.

Публікація Tony’s Touch Auto Detailing у Facebook привернула велику увагу: понад 26 000 людей поділилися нею лише за пару днів, дві сотні прокоментувало. В основному люди намагались здогадатися, що стало причиною цього безладу.

Після великої уваги в соціальних мережах детейлінг запевнив усіх, що обійшлося без травмування людей.

Що с тало причиною такої великої кількості крові на сидінні? Найбільш правдоподібною версією є те, що вагітну жінку відвезли до лікарні в цьому автомобілі під час пологів. Це могло бути наслідком відшарування плаценти під час пологів в автомобілі.

Звичайно, це може не кров людини, а якоїсь тварини, або й зовсім не кров, а рідина схожого кольору.

У будь-якому випадку, майстерня справді добре попрацювала над очищенням заднього сидіння, дверних карт і спинок сидінь. Таким чином вони отримали мінімум одного задоволеного клієнта.