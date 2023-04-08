Автобусы, автопогрузчики, палубные тягачи для авианосцев – вы думаете, это весь транспорт, производимый во Львове? А вот и нет: в свое время там делали даже автомобильчики для деток!

Исследуя тему детских педальных машинок, мы случайно обнаружили несколько моделей, которые производились не где-нибудь, а во Львове!

Причем некоторые были уникальными для своего времени.

Лидером по производству педальных машинок для детей в Украине был завод ЛЗА. Его основная продукция – автопогрузчики, мощные и брутальные.

Выяснить подробности было особенно интересно, потому что эти автомобильчики в последнее время приобретают популярность не только среди заядлых коллекционеров, но и среди рядовых автомобилистов.

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ЗИМ (1956)

Львовский станкоремонтный завод

Одна из самых интересных моделей "педального автопрома". Внешне машина действительно удачно копирует представительский седан ГАЗ-12 ЗИМ. Впечатляет степень проработки деталей – колеса, облицовка радиатора, фары, бамперы и другие декоративные, необязательные элементы буквально "как настоящие". Кузов имеет сложную с точки зрения технологии форму с двойной кривизной поверхностей. Похоже, это была единственная модель авто от Львовского станкоремонтного завода. Увы, полный период выпуска нам установить не удалось.

Педальный ЗИМ от Львовского станкоремонтного завода поражает качеством проработки деталей и размерами. Других машин этот завод не производил.

"Стрела" (1950-е годы)

Львовский завод автопогрузчиков

Одна из наименее известных педальных машинок всей страны. Внешне она – обобщенный образ автомобилей поздних 1940-х, хотя корма отсылает нас к началу 1930-х. Не самый простой кузов из штампованных деталей украшен бамперами, которые тогда были предметом роскоши в педальных модельных рядах. Остальные подробности неизвестны, даже более или менее качественные фото можно пересчитать по пальцам. Однако как минимум один восстановленный экземпляр "Стрелы" в природе существует.

Львовская "Стрела" сегодня в числе самых редких педальных машин советского периода.

"Зіронька" (1950-е годы)

Львовский завод автопогрузчиков

Большая по размеру, чем “Стрела”, эта педальная машина стилистикой напоминает М-20 “Победа”. Судя по дизайну, она выпускалась позже "Стрелы". Хотя не исключено, что это происходило параллельно, ведь это модели разного класса, то есть для детей разного возраста.

Название “Зіронька" использовалось в масштабах Союза именно в украинском написании.

Большие колеса облегчали малышам движение по мостовой и другим не очень ровным поверхностям. Тираж “Зіроньки" был небольшим, меньше, чем других подобных моделей того времени.

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"Лайка" (1962 - 1976)

Львовский завод автопогрузчиков

Третья модель завода ЛЗА, вероятно, скопирована с игрушки британской фирмы Tri-ang, которая в свою очередь взяла за прототип “настоящий” английский Ford Zephyr первого поколения (1951 - 1956 гг.). У автомобильчика открывался капот, под которым можно было найти достаточно точную имитацию двигателя, а фары работали не понарошку, а вполне реально.

Далеко не у каждой педальной машинки открывались какие-то элементы кузова. У Лайки был капот, подняв который, можно было увидеть “почти настоящий” двигатель.

Знатоки отмечают, что львовская "Лайка" была легкой на ходу – коленчатый вал ее задней оси имел "колена" аж 7 см высотой, при том что, например, ее конкурент с московского завода АЗЛК - всего 4 см. Но для поддержания скорости работать ногами приходилось активнее. Такая полезная опция, как регулировка высоты руля была у "Лайки" в базовой комплектации. Машина пережила две модернизации: со временем из-под капота исчез "двигатель" и стали другими колеса.

"Львовянка" (1977 - 1993)

Львовский завод автопогрузчиков

Наиболее распространенная львовская машина стилистикой экстерьера подходила под многие автомобили того времени – достаточно было заменить облицовку радиатора и светотехнику. Так, сначала "Львовянка" напоминала "Москвич-412" с прямоугольными фарами, но после второго фейслифтинга в начале 1980-х она получила круглые фары, и в зависимости от фантазии пользователя машину можно было считать либо ВАЗ-2101, либо ВАЗ- 2103. Цена была 33 руб, гарантия – 18 месяцев, правда, родители должны были не позволять детям ездить по ухабам, лужам и песку.

Самый массовый автомобиль львовского производства – “Львовянка” с обобщенным образом седанов 1970-х. Передок в разные годы напоминал то "Москвич", то "Жигули".

Детский автомобиль имел целый список опций. Так, ход педалей можно было настраивать под рост ребенка, руль – регулировать по высоте. Детей поражало электрооборудование: поворотники мигали в зависимости от скорости движения машины! А в четвертой генерации "Львовянка" получила плафон с мигалкой, как у настоящей машины ГАИ.

Всего коллекционеры насчитывают восемь поколений этой модели, правда, после четвертого последовало не усовершенствование, а упрощение: большее количество пластика, замена хрома покраской и т.д. "Львовянка" имела большой тираж, и сегодня в Украине это один из самых популярных объектов реставрации.

"Львовянка" ранних серий без “гаишной” мигалки на капоте - экспонат для настоящих ценителей педальной техники.

Рекомендация "Авто 24"

Если вам захочется тоже приобрести педальный автомобильчик и отреставрировать его, мы вас поздравляем – такой досуг может быть полезным и увлекательным. Но оставьте надежды, что ваши дети или внуки обязательно будут гонять на нем во дворе или по улице. Прежде всего, "педалировать" на таких машинках в принципе не так уж и просто: усилие на педалях немалое, сидеть не всегда удобно, на неровностях асфальта водителя ощутимо встряхивает. А кроме того, нынешнее подрастающее поколение уже знает, что на схожих машинках, но электрифицированных, можно кататься, совершенно не напрягаясь. Однако, если вам удастся заинтересовать потомков и усадить их за маленький ретро-руль, они получат незабываемый опыт.