Детройт снова отправляет в Украину посылку с автомобилями и имуществом

В пакете помощи выходцев из Украины – два внедорожных автомобиля, полностью загружены медикаментами, средствами гигиены и другими товарами первой необходимости.

Оба автомобиля с грузом уже размещены в морском контейнере и в ближайшие дни будут отправлены в один из европейских портов для дальнейшей транспортировки в Украину наземным путем.

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На этот раз громада Детройта приобрела для Сил обороны Украины кроссовер GMC Acadia и пикап Nissan Titan. Если пятидверный внедорожник "Акадия" на 8 мест с 3,6-литровым двигателем мощностью 281,5 л.с. довольно редкий в транспортных поставках волонтерских движений, то "Титан" встречается чаще.

Сформированная посылка отправится в Украину по мультимодальной логистической схеме. Фото: Oleksandr Tkachenko

Обычно вещи сопутствующей нагрузки подбираются и покупаются по запросу. Заявки на то или иное имущество формирует один из хабов "Help Heroes Of Ukraine", который размещен в Украине.

Это уже не первая посылка с автомобилями в Украину. Волонтеры пытаются сполна использовать пространство для грузов не только машин, но и контейнеров (фото внизу), полностью загружая их коробками со всевозможным имуществом.

Фото: Oleksandr Tkachenko