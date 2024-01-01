Пакет техники для разминирования поразил разнообразием: что передали американцы

Дарение техники состоялось на площади перед центральным входом в Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне.

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Получатели – воины подразделений Государственной специальной службы транспорта (ГССТ).

Американская компания Tetra Tech выступила исполнителем проекта и проводила закупку всего пакета помощи. Подарочная палитра поражала количеством, номенклатурой и модельным рядом.

В пакет помощи вошли:

4 машины механизированного разминирования GCS 100;

4 прицепа GCS 100;

4 мобильные технические станции к GCS 100;

5 экскаваторов JCB с бронированными кабинами;

4 грузовика MAN;

4 грузопассажирских микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter;

запасные части;

16 комплектов средств защиты.

Весь пакет помощи для поддержки операций по гуманитарному разминированию на территориях, освобожденных от российских войск, и восстановления инфраструктуры обошелся дарителям в 5,8 миллиона долларов.

Часть оборудования, которое закупила Tetra Tech, сделано в Украине. В частности, это средства индивидуальной защиты, лафеты для перевозки машин для разминирования и бронирования экскаваторов.

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Переданные дистанционно управляемые легкие машины разминирования GCS-100 разработаны для эффективного благоустройства территории от противопехотных мин, в т. ч. в труднодоступных местах.

Трактор разминирования имеет три типа насадок: культиватор, который позволяет осуществлять подготовку почвы на глубину до 20 см, рабочий орган молоткового типа для разминирования и стрела-манипулятор, благодаря которой можно изымать не разорванные кассетные снаряды, ракеты и тому подобное. В день каждая машина способна очищать до 5000 кв. м территории.

Специалисты ДССТ для управления машинами разминирования прошли обучение в школе Tetra Tech, которая работает в Украине.

"Компания Tetra Tech не только помогает Украине техникой, но и активно обучает наших специалистов. На сегодня уже как минимум в восьмом учебном центре подготовлено шесть сотен специалистов, которые получили международные сертификаты. Поэтому на технике, которую передают нам партнеры, будут работать хорошо обученные, подготовленные специалисты, что только ускорит разминирование наших земель", – рассказал заместитель Министра обороны Украины Юрий Джигир.

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Посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк отметила, что "для разминирования территорий Украины Соединенные Штаты Америки с начала полномасштабного вторжения России в Украину выделили 182 млн долларов, что является наибольшей помощью за всю историю сотрудничества стран. Еще 12,5 млн долларов будет выделено в рамках совместной инициативы с Посольством Канады".

Фото: Минэкономики/ГССТ