Украинский разминировщик DOK-ING MV-10 получил сертификат соответствия

Полученный сертификат позволяет компании наладить серийное производство хорватской техники по предоставленной лицензии и в соответствии с заявленными стандартами проводить качественное сервисное обслуживание. Крупноузловая сборка техники DOK-ING уже налажена. Об этом сообщило Министерство экономики.

Предприятие уже имеет заказ на производство восьми таких машин. Первый предсерийный образец, изготовлен за собранные UNITED24 средства уже работает в украинских саперов. Как сообщила на своей странице первая вице-премьер, министр Министерства экономики Украины Юлия Свириденко, "десятка" пополнила парк техники одного из подразделений Государственной специальной службы транспорта.

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"Для нас важно, что именно украинское предприятие производит компоненты и собирает машины, которые разминируют нашу землю. Запрос на подобную технику для гуманитарного разминирования со стороны саперов очень высок и мы рассчитываем, что благодаря поддержке партнеров с одной стороны, и возможностям украинских производителей с другой, сможем нарастить количество машин для разминирования, работающих в полях" – рассказала Юлия Свириденко.

Она выразила надежду, что параллельно с локализацией иностранных технологий, будет увеличиваться и количество украинских разработок для разминирования. A3tech уже сейчас производит почти 40% компонентов к рабочему органу MV-10 и до конца года планирует увеличить этот показатель до 100%.

Изготовленный по лицензии в Украине DOK-ING на сертификационных испытаниях. Фото: Минэкономики

Кроме упомянутого предприятия, к работе над этими машинами на субподряде привлечены еще два украинских завода. Они делают часть компонентов к машинам и тралов для их перевозки. В целом A3tech имеет возможность в год производить до 60 машин разминирования MV-10.

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Сейчас в Украине работает 17 тяжелых машин разминирования DOK-ING MV-10. Специалисты ГСЧС, ДССТ и Швейцарского фонда по противоминной деятельности используют эти машины преимущественно в Николаевской, Херсонской и Харьковской областях. По состоянию на конец мая с помощью этих машин очищено 850 гектаров украинских земель и уничтожено более 4 500 мин, кассетных боеприпасов и других видов взрывоопасных предметов.

Как мы писали ранее, DOK-ING MV-10 с двойным рабочим комплектом (цепным механизмом и фрезой) способна выдерживать подрыв противотанковой мины. Она может очищать до 3000 кв. м площади за час.