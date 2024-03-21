Благотворительный фонд Сергея Притулы отправил в Харьковскую область уникальную технику, среди которой - трактор-разминировщик.

Заметное место в этой партии помощи занял подарок Марка Куцевалова, который пешком прошел сотни километров для того, чтобы собрать миллионы гривен. Команда гуманитарного направления упомянутого БФ конвертировала собранные им деньги в огромное количество средств для обезвреживания мин.

Всего на Харьковщину отправлена партия из почти 100 товарных наименований. В номенклатурной группе есть разная техника и оборудование. Конечно, именная машина механического разминирования от Марка Куцевалова стала самым дорогим по стоимости донатом.

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Есть также два пикапа, металлодетекторы, индивидуальные наборы минера, защитные костюмы, подрывные машинки, 2000 метров подрывного кабеля и многое другое.

Упомянутая машина разминирования на базе колесного/гусеничного трактора ХТЗ-150/Т-150 с противоминным тралом создана харьковскими инженерами. Дистанционно управляемая машина на проверенной временем гусеничной ходовой, родословная которой начинается с легендарного ДТ-74/75 и Т-150, постепенно набирает популярность в сегменте машин разминирования.

Главное преимущество отечественного трактора для разминирования перед иностранными аналогами усматривается в его стоимости. Если разминировщик такого класса made in... стоит в пределах 21,2 миллиона гривен, то харьковская разработка – 5,6 миллиона гривен.

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Привлекает также местная ремонтная база в случае подрыва на мощных взрывоопасных зарядах. Починить такого "сапера" можно даже в маленьком тракторном парке любого аграрного хозяйства, где есть техника ХТЗ.

Почти 16-тонный "сапер" за 15 операционных минут выполняет суточный объем работ взрывотехника. Машина работает со скоростью 4 км/ч. Стопроцентно зачистить площадь, как и любой другой зарубежный аналог такой размерной группы, она не может, но 96% мин обезвредит.

Купленная на деньги Марка Куцевалова машина разминирования харьковского производства – одна из первых. Всемирная продовольственная программа ООН приобрела три такие машины, но получила только одну, которую на днях протестировали и передали пиротехническим подразделениям. По словам заместителя Министра экономики Украины Игоря Безкаравайного, еще две машины изготавливаются.

Фото: ДССТ