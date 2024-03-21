Благодійний фонд Сергія Притули відправив у Харківську область унікальну техніку, серед якої - трактор-розміновувач.

Помітне місце в цій партії допомоги зайняв подарунок Марка Куцевалова, який пішки пройшов сотні кілометрів для того, щоб зібрати мільйони гривень. Команда гуманітарного напряму згаданого БФ конвертувала зібрані ним гроші у величезну кількість засобів для знешкодження мін.

Всього на Харківщину відправлена партія з майже 100 товарних найменувань. В номенклатурній групі є різна техніка та обладнання. Звісно, іменна машина механічного розмінування від Марка Куцевалова стала найдорожчим за вартістю донатом.

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Є також два пікапи, металодетектори, індивідуальні набори мінера, захисні костюми, підривні машинки, 2000 метрів підривного кабелю та багато іншого.

Згадана машина розмінування на базі колісного/гусеничного трактора ХТЗ-150/Т-150 з протимінним тралом створена харківськими інженерами. Дистанційно керована машина на перевіреній часом гусеничній ходовій, родовід якої починається з легендарного ДТ-74/75 і Т-150, поступово набирає популярність в сегменті машин розмінування.

Головна перевага вітчизняного трактора до розмінування перед іноземними аналогами вбачається в його вартості. Якщо розміновувач такого класу made in… коштує в межах 21,2 мільйона гривень, то харківська розробка – 5,6 мільйона гривень.

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Приваблює також місцева ремонтна база у випадку підриву на потужних вибухонебезпечних зарядах. Полагодити такого "сапера" можна навіть у маленькому тракторному парку будь-якого аграрного господарства, де є техніка ХТЗ.

Майже 16-тонний "сапер" за 15 операційних хвилин виконує добовий обсяг робіт вибухотехніка. Машина працює зі швидкістю 4 км/год. Стовідсотково зачистити площу, як і будь-який інший закордонний аналог такої розмірної групи, вона не може, але 96% мін знешкодить.

Куплена на гроші Марка Куцевалова машина розмінування харківського виробництва – одна з перших. Всесвітня продовольча програма ООН придбала три такі машини, але отримала лише одну, яку днями протестували та передали піротехнічним підрозділам. За словами заступника Міністра економіки України Ігоря Безкаравайного, ще дві машини виготовляються.

Фото: ДССТ