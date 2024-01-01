Український розміновувач DOK-ING MV-10 отримав сертифікат відповідності

Отриманий сертифікат дозволяє компанії налагодити серійне виробництво хорватської техніки за наданою ліцензією та відповідно до заявлених стандартів проводити якісне сервісне обслуговування. Великовузлове збирання техніки DOK-ING вже налагоджено. Про це сповістило Міністерство економіки.

Підприємство вже має замовлення на виробництво восьми таких машин. Перший передсерійний зразок, виготовлений за зібрані UNITED24 кошти вже працює в українських саперів. Як повідомила на своїй сторінці перша віцепрем’єр, міністр Міністерства економіки України Юлія Свириденко, "десятка" поповнила парк техніки одного з підрозділів Державної спеціальної служби транспорту.

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"Для нас важливо, що саме українське підприємство виготовляє компоненти та збирає машини, які розміновують нашу землю. Запит на подібну техніку для гуманітарного розмінування з боку саперів дуже високий і ми розраховуємо, що завдяки підтримці партнерів з одного боку, і спроможностям українських виробників з іншого, зможемо наростити кількість машин для розмінування, що працюють в полях" – розповіла Юлія Свириденко.

Вона висловила сподівання, що паралельно із локалізацією іноземних технологій, більшатиме й українських розробок для розмінування. A3tech вже зараз виготовляє майже 40% компонентів до робочого органу MV-10 і до кінця року планує збільшити цей показник до 100%.

Виготовлений за ліцензією в Україні DOK-ING на сертифікаційних випробуваннях. Фото: Мінекономіки

Окрім згаданого підприємства, до роботи над цими машинами на субпідряді залучено ще два українські заводи. Вони роблять частину компонентів до машин та тралів для їхнього перевезення. Загалом A3tech має спроможність в рік виготовляти до 60 машин розмінування MV-10.

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Нині в Україні працює 17 важких машин розмінування DOK-ING MV-10. Фахівці ДСНС, ДССТ та Швейцарського фонду з протимінної діяльності використовують ці машини переважно у Миколаївській, Херсонській та Харківській областях. Станом на кінець травня з допомогою цих машин очищено 850 гектарів українських земель і знищено понад 4 500 мін, касетних боєприпасів та інших видів вибухонебезпечних предметів.

Як ми писали раніше, DOK-ING MV-10 з подвійним робочим комплектом (ланцюговим механізмом та фрезою) спроможна витримувати підрив протитанкової міни. Вона може очищувати до 3000 кв. м площі за годину.