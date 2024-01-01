Україно-хорватський трактор-розміновувач піде у серійне виробництво

Цей документ дає право промислового виготовлення зазначеної техніки в необмеженій кількості та її продажу на внутрішньому та зовнішньому ринках. Про таку приємну подію офіційно сповістили відразу два Міністерства – економіки та з питань стратегічних галузей промисловості України.

Щодо експорту за межі країни, то мова про такий торговий напрямок нині не йде, оскільки внутрішні потреби на такий спецтранспорт як урядових структур, так і в операторів гуманітарного розмінування не просто великі, а дуже великі.

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Підприємство А3tech, яке здійснює збірку і локалізацію хорватських машин DOK-ING, з початку року збільшило свій штат на 12%. Крім того, компанія залучила до виробництва ще один завод, який виготовляє частину комплектуючих.

В планах залучити до виробництва ще одне підприємство, оскільки А3tech найближчим часом планує випробувати на полігоні важку машину для розмінування MV-10 і після отримання сертифікату перейти до серійного виробництва. На машини такого типу вже зараз є замовники.

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У квітні ми писали про те, що легка машина для розмінування MV-4 пройшла випробування на полігоні на трьох типах ґрунтів (пісок, гравій, чорнозем) та ділянці із густою рослинністю. Отож повторюватися в описі її характеристик не будемо. Скажемо лише те, що машина в ході тестування витримала серію підривів, кожен з яких сягав близько 600 грамів в тротиловому еквіваленті.

У цій події є два позитивні фактори. По-перше, Україна розвиває власне виробництво техніки для розмінування, що буде дешевше ввезення з-за кордону готових машин. По-друге, це нові робочі місця та додаткові надходження для бюджету.

За великим рахунком, то тут є ще один постулат привабливості – ремонт чи заміна пошкоджених систем, агрегатів можна проводити в Україні, що буде не лише швидше, але й дешевше.

Фото: Ганна Гвоздяр, Мінекономіки України