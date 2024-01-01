Украино-хорватский трактор-разминировщик пойдет в серийное производство

Этот документ дает право промышленного изготовления указанной техники в неограниченном количестве и ее продажи на внутреннем и внешнем рынках. О таком приятном событии официально известили сразу два Министерства – экономики и по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

По экспорту за пределы страны речь о таком торговом направлении сейчас не идет, поскольку внутренние потребности на такой спецтранспорт как правительственных структур, так и у операторов гуманитарного разминирования не просто большие, а очень большие.

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Предприятие А3tech, которое осуществляет сборку и локализацию хорватских машин DOK-ING, с начала года увеличило свой штат на 12%. Кроме того, компания привлекла к производству еще один завод, который изготавливает часть комплектующих.

В планах привлечь к производству еще одно предприятие, поскольку А3tech ближайшее время планирует испытать на полигоне тяжелую машину для разминирования MV-10 и после получения сертификата перейти к серийному производству. На машины такого типа уже сейчас есть заказчики.

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В апреле мы писали о том, что легкая машина для разминирования MV-4 прошла испытания на полигоне на трех типах почв (песок, гравий, чернозем) и участке с густой растительностью. Поэтому повторяться в описании ее характеристик не будем. Скажем лишь то, что машина в ходе тестирования выдержала серию подрывов, каждый из которых достигал около 600 граммов в тротиловом эквиваленте.

В этом событии есть два положительных фактора. Во-первых, Украина развивает собственное производство техники для разминирования, что будет дешевле ввоза из-за рубежа готовых машин. Во-вторых, это новые рабочие места и дополнительные поступления для бюджета.

По большому счету, то здесь есть еще один постулат привлекательности – ремонт или замену поврежденных систем, агрегатов можно проводить в Украине, что будет не только быстрее, но и дешевле.

Фото: Анна Гвоздяр, Минэкономики Украины