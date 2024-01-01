Японцы переделали экскаватор в машину разминирования: как она работает

Переданная техника также с дистанционной схемой управления, но конструкционно она не похожа на классические низкогабаритные машины разминирования с цепями или зубами на фронтальном мотовиле.

Здесь экскаваторный тип. Как и обычный гусеничный землекоп он имеет рукоятку и стрелу, но вместо ковша или гидравлических ножниц стоит ротационный резак. Он как мульчер перелопачивает почву и в случае появления в зоне зубов мины активирует ее на подрыв.

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Машина Nikken BM307-V16 сделана на основе экскаватора Hitachi ZX160. Этот 16-тонный разминировщик имеет те же рабочие характеристики, что и экскаватор серии Zaxis, мощностью 82,2 кВт/111,7 л.с. Однако кабина и схема управления здесь уже другие.

Салон стал просторнее, поскольку там стоит дополнительная аппаратура радиоуправления. Кабина получила противоосколочную защиту и бронестекло на окна. Основной пост управления здесь сохранился, на трап трала и на платформу для перевозки техники с объекта на объект оператор загоняет машину, сидя за рычагами непосредственно в кабине. Подобная процедура и при разгрузке.

Машины разминирования Nikken BM307-V16 Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори торжественно передал ГСЧС. Фото: ГСЧС

А вот в операционном режиме оператор находится на расстоянии, управляет машиной с дистанционного поясного пульта, не подвергая себя опасности. При этом рабочая зона в результате размаха стрелы в конфигурации полукруга влево и вправо здесь вдвое больше, чем у машин разминирования толкающего действия

Высокоскоростная ротационная фреза погружается в землю примерно на 30 сантиметров, подрывая и обезвреживая противопехотные мины. Экскаваторный тип такой техники может разминировать примерно от 400 до 800 квадратных метров минного поля в час.

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При необходимости навеска разминирования может сниматься. На замену ставится любой рабочий инструмент, предусмотренный для такого типа техники – обычный ковш экскавации, гидроножницы, гидромолот, мульчер и тому подобное.

Передавая технику специалистам ГСЧС, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Мацуда Кунинори заявил, что очищенная, безопасная территория является предпосылкой возвращения людей в дома и Япония будет прилагать максимум усилий в этом направлении, чтобы Украина как можно быстрее стала безопасной для жизни.