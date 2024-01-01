Японці переробили екскаватор в машину розмінування: як вона працює

Передана техніка також з дистанційною схемою управління, але конструкційно вона не схожа на класичні низькогабаритні машини розмінування з ланцюгами чи зубами на фронтальному мотовилі.

Тут екскаваторний тип. Як і звичайний гусеничний землекоп він має держак та стрілу, але замість ковша чи гідравлічних ножиць або молота стоїть ротаційний різак. Він наче мульчер перелопачує ґрунт і у разі появи у зоні зубів міни активує її на підрив.

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Машина Nikken BM307-V16 зроблена на основі екскаватора Hitachi ZX160. Цей 16-тонний розміновувач має ті ж робочі характеристики, що й екскаватор серії Zaxis, потужністю 82,2 кВт/111,7 к.с. Однак кабіна та схема управління тут вже інші.

Салон став просторішим, оскільки там стоїть додаткова апаратура радіоуправління. Кабіна отримала протиуламковий захист та бронескло на вікна. Основний пост управління тут зберігся, на трап трала та на платформу для перевезення техніки з об’єкта на об’єкт оператор заганяє машину, сидячи за важелями безпосередньо в кабіні. Подібна процедура і при розвантаженні.

Машини розмінування Nikken BM307-V16 Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі урочисто передав ДСНС. Фото: ДСНС

А ось в операційному режимі оператор знаходиться на відстані, керує машиною з дистанційного поясного пульта, не наражаючи себе на небезпеку. При цьому робоча зона внаслідок розмаху стріли у конфігурації півкола вліво та вправо тут удвічі більша ніж у машин розмінування штовхаючої дії

Високошвидкісна ротаційна фреза занурюється в землю приблизно 30 сантиметрів, підриваючи та знешкоджуючи протипіхотні міни. Екскаваторний тип такої техніки може розмінувати приблизно від 400 до 800 квадратних метрів мінного поля на годину.

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При потребі навіска розмінування може зніматися. На заміну ставиться будь-який робочий інструмент, передбачений для такого типу техніки – звичайний ківш екскавації, гідроножиці, гідромолот, мульчер тощо.

Передаючи техніку спеціалістам ДСНС, Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі заявив, що очищена, безпечна територія є передумовою повернення людей до домівок і Японія докладатиме максимум зусиль у цьому напрямку, аби Україна якнайшвидше стала безпечною для життя.