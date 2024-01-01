Пакет техніки для розмінування вразив розмаїттям: що передали американці

Дарування техніки відбулося на площі перед центральним входом до Національного музею історії України у Другій світовій війні.

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Отримувачі – воїни підрозділів Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Американська компанія Tetra Tech виступила виконавцем проєкту й проводила закупівлю усього пакету допомоги. Подарункова палітра вражала кількістю, номенклатурою та модельним рядом.

У пакет допомоги увійшли:

4 машини механізованого розмінування GCS 100;

4 причепи GCS 100;

4 мобільні технічні станції до GCS 100;

5 екскаваторів JCB з броньованими кабінами;

4 вантажівки MAN;

4 вантажно-пасажирські мікроавтобуси Mercedes-Benz Sprinter;

запасні частини;

16 комплектів засобів захисту.

Увесь пакет допомоги для підтримки операцій з гуманітарного розмінування на територіях, звільнених від російських військ, та відновлення інфраструктури обійшовся дарувальникам у 5,8 мільйона доларів.

Частина обладнання, яке закупила Tetra Tech, зроблене в Україні. Зокрема, це засоби індивідуального захисту, лафети для перевезення машин для розмінування та бронювання екскаваторів.

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Передані дистанційно керовані легкі машини розмінування GCS-100 розроблені для ефективного впорядкування території від протипіхотних мін, у т. ч. у важкодоступних місцях.

Трактор розмінування має три типи насадок: культиватор, який дозволяє здійснювати підготовку ґрунту на глибину до 20 см, робочий орган молоткового типу для розмінування та стріла-маніпулятор, завдяки якій можна вилучати не розірвані касетні снаряди, ракети тощо. В день кожна машина спроможна здатна очищати до 5000 кв. м території.

Фахівці ДССТ для управління машинами для розмінування пройшли навчання у школі Tetra Tech, яка працює в Україні.

"Компанія Tetra Tech не лише допомагає Україні технікою, але й активно навчає наших фахівців. На сьогодні вже як мінімум у восьмому навчальному центрі підготовлено шість сотень спеціалістів, які отримали міжнародні сертифікати. Тому на техніці, яку передають нам партнери, працюватимуть добре навчені, підготовлені фахівці, що тільки прискорить розмінування наших земель", – розповів заступник Міністра оборони України Юрій Джигир.

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Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк наголосила, що "для розмінування територій України Сполучені Штати Америки з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну виділили 182 млн доларів, що є найбільшою допомогою за всю історію співпраці країн. Ще 12,5 млн доларів буде виділено в межах спільної ініціативи з Посольством Канади".

Фото: Мінекономіки/ДССТ