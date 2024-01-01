Детройт знову відправляє в Україну посилку з автівками та майном

В пакеті допомоги вихідців з України – два позашляхові автомобілі, вщент завантажені медикаментами, засобами гігієни та іншими товарами першої потреби.

Обидва автомобілі з вантажем вже розміщені в морському контейнері та найближчими днями будуть відправлені в один з європейських портів для подальшого транспортування в Україну наземним шляхом.

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Цього разу громада Детройта придбала для Сил оборони України кросовер GMC Acadia та пікап Nissan Titan. Якщо п’ятидверний позашляховик "Акадія " на 8 місць з 3,6-літровим двигуном потужністю 281,5 к.с. доволі рідкісний у транспортних постачаннях волонтерських рухів, то "Тітан" зустрічається частіше.

Сформована посилка вирушить до України за мультимодальною логістичною схемою. Фото: Oleksandr Tkachenko

Зазвичай речі супутнього навантаження підбираються й купуються за запитом. Заявки на те чи інше майно формує один з хабів "Help Heroes Of Ukraine", що розміщений в Україні.

Це вже не перша посилка з автомобілями до України. Волонтери намагаються сповна використати простір для вантажів не тільки машин, але й контейнерів (фото внизу), вщент завантажуючи їх коробками з усіляким майном.

Фото: Oleksandr Tkachenko