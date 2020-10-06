Блогеры проверили проходимость новейших машин: двух BMW, пары Audi, Lexus, Jeep, Range Rover и Mercedes-Benz. Общая стоимость тестового парка – 1 миллион долларов.

Видеоблогеры собрали самые популярные кроссоверы премиум-класса и заставили их подниматься на гору по песчаным тропам с путями.

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На бездорожье важно не только качество системы полного привода, но и другие факторы – мотор, шины, масса автомобиля, свесы, а главное – сноровка водителя. Однако автору Youtube-канала Diyas Valikhan удалось свести к минимуму влияние этого важного фактора, благодаря “образцовому водителю” за рулем каждого из протестированных кроссоверов.

В списке претендентов на звание лучшего на бездорожье, по версии Diyas Valikhan, оказались: Audi Q8 (2020), Audi Q7 (2018), Mercedes GLE (2019), BMW X5 (2019), BMW X6 (2019), Range Rover Sport (2019), Volvo XC90 (2019), Lexus RX 350 (2019) и Jeep Grand Cherokee (2019).

Среди необъективных факторов тест-драйва стоит отметить различную мощность моторов. У Range Rover Sport был самый мощный двигатель, поэтому его успехи были довольно предсказуемыми.

А вот BMW X5 преподнес сюрприз, когда тяжело проходил там, где X6 справился без проблем. Правда, за рулем баварских кроссоверов находились разные водители и это нужно учитывать.

В аутсайдерах оказались Volvo XC90 и Lexus RX, а Audi Q8 поднялся на холм с такой легкостью, будто снимался в рекламном ролике системы Audi quattro AWD.