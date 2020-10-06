Блогери перевірили прохідність найновіших машин: двох BMW, пари Audi, Lexus, Jeep, Range Rover та Mercedes-Benz. Загальна вартість тестового парку – 1 мільйон доларів.

Відеоблогери зібрали найпопулярніші кросовери преміум-класу і змусили їх підніматись на гору пісчаними стежками з коліями.

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На бездоріжжі важлива не лише якість системи повного приводу, а й інші фактори – мотор, шини, маса автомобіля, звіси, а головне – вправність водія. Однак автору Youtube-каналу Diyas Valikhan вдалось звести до мінімуму вплив цього важливого чинника, завдяки “взірцевому водію” за кермом кожного з протестованих кросоверів.

У списку претендентів на звання кращого на бездоріжжі, за версією Diyas Valikhan опинились: Audi Q8 (2020), Audi Q7 (2018), Mercedes GLE (2019), BMW X5 (2019), BMW X6 (2019), Range Rover Sport (2019), Volvo XC90 (2019), Lexus RX 350 (2019) та Jeep Grand Cherokee (2019).

Серед необ’єктивних факторів тест-драйву варто відмітити різну потужність моторів. Range Rover Sport мав найпотужніший двигун, тому його успіхи були досить передбачуваними.

А от BMW X5 підніс сюрприз, коли важко проходив там, де X6 впорався без проблем. Щоправда, за кермом баварських кросоверів перебували різні водії і це потрібно враховувати.

В аутсайдерах опинились Volvo XC90 та Lexus RX, а Audi Q8 піднявся на пагорб з такою легкістю, ніби знімався у рекламному ролику системи Audi quattro AWD.