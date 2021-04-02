Корону в соревнованиях полноприводных машин неожиданно забрал Hyundai Santa Fe.

Зима уже отступает, но в Казахстане авторы видео с YouTube-канала SUV Battle нашли место со снегом и хорошими условиями для проверки проходимости внедорожников.

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В сравнении принимала участие эклектическая группа внедорожников различных модельных лет, начиная с 2008 года. Кроме того, они оснащены силовыми агрегатами различного типа и объема, а также различными шинами – некоторые шипованными.

Участниками теста стали, в порядке их появления на полосах препятствий: Hyundai Santa Fe 2019, Chevrolet Captiva 2014, Kia Sorento V6 2019, Honda Pilot 2008, Subaru Tribeca 2008, Toyota Highlander V6 2014, Mitsubishi Outlander V6 2019, Skoda Kodiaq 2018 и Ford Explorer 2013 года выпуска.

Subaru Tribeca оказался не слишком искусным в преодолении препятствий. Превосходную эффективность продемонстрировали Outlander, кроссоверы Hyundai и Kia. На самом деле, результаты "Санта Фе" оказались настолько неожиданно хорошими для тестировщиков, что они провели для него повторное испытание, чтобы убедиться, что это не удача с первого раза.