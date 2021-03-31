Новоявленный электрокар без сожалений и сомнений уничтожает ветеранов – мощные, быстрые и дорогие суперкары от именитых брендов. И это при том, что сам он считается кроссовером.

На стартовую линию вышли Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S и представленный вчера Kia EV6 GT. Все соперники корейского новичка – заслуженные “мастера спорта” и трековые чемпионы, но с двигателями внутреннего сгорания, тогда как EV6 является чистым электрокаром.

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Для заезда была выбрана самая мощная версия – EV6 GT. Электрокар оснащен парой моторов с совокупной отдачей в 577 лошадиных сил. С места до сотни такой электромобиль разгоняется всего за 3,5 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой 260 километров в час.

Шансы на победу у всех автомобилей были примерно одинаковые. McLaren 570S с 570-сильным мотором разгоняется до 100 километров в час за 3,2 секунды, 462-сильный Mercedes-AMG GT развивает первую сотню за четыре секунды, 650-сильный Lamborghini Urus делает это за 3,6 секунды, как и Ferrari California с 560-сильным мотором. Какая версия Porsche 911 принимала участие в гонках – не уточняется, однако медленных “девятьсот одиннадцатых” не бывает, поэтому можно предположить, что и его характеристики были соответствующего уровня.

Четыре из пяти суперкаров проиграли Kia EV6 GT. Большую часть дистанции в четверть мили электрокар шел впереди, однако под конец его обогнал McLaren 570S. Британский суперкар финишировал на корпус впереди Kia EV6 GT.