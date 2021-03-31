Новоявлений електрокар без жалю і сумнівів знищує ветеранів – потужні, швидкі й дорогі суперкари від іменитих брендів. І це при тому, що сам він вважається кросовером.

На стартову лінію вийшли Lamborghini Urus, Ferrari California, Porsche 911, Mercedes-AMG GT, McLaren 570S та представлений учора Kia EV6 GT. Усі суперники корейського новачка – заслужені “майстри спорту” і трекові чемпіони, але з двигунами внутрішнього згорання, тоді як EV6 є чистим електрокаром.

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Для заїзду була обрана найпотужніша версія – EV6 GT. Електрокар оснащений парою моторів з сукупною віддачею у 577 кінських сил. З місця до сотні такий електромобіль розганяється всього за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість обмежена позначкою 260 кілометрів на годину.

Шанси на перемогу у всіх автомобілів були приблизно однакові. McLaren 570S з 570-сильним мотором розганяється до 100 кілометрів на годину за 3,2 секунди, 462-сильний Mercedes-AMG GT розвиває першу сотню за чотири секунди, 650-сильний Lamborghini Urus робить це за 3,6 секунди, як і Ferrari California з 560-сильним мотором. Яка версія Porsche 911 брала участь у перегонах – не уточнюється, однак повільних “дев’ятсот одинадцятих” не буває, тож можна припустити, що й його характеристики були відповідного рівня.

Чотири з п'яти суперкарів програли Kia EV6 GT. Більшу частину дистанції в чверть милі електрокар йшов попереду, однак під кінець його обігнав McLaren 570S. Британський суперкар фінішував на корпус попереду Kia EV6 GT.