Корону в змаганнях повнопривідних машин несподівано забрав Hyundai Santa Fe.

Зима вже відступає, та в Казахстані автори відео з YouTube-каналу SUV Battle знайшли місце зі снігом та добрими умовами для перевірки прохідності позашляховиків.

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У порівнянні приймала участь еклектична група позашляховиків різних модельних років, починаючи з 2008 року. Крім того, вони оснащені силовими агрегатами різного типу і об’єму, а також різними шинами – деякі шипованими.

Учасниками тесту стали, в порядку їх появи на смугах перешкод: Hyundai Santa Fe 2019, Chevrolet Captiva 2014, Kia Sorento V6 2019, Honda Pilot 2008, Subaru Tribeca 2008, Toyota Highlander V6 2014, Mitsubishi Outlander V6 2019, Skoda Kodiaq 2018 та Ford Explorer 2013 року випуску.

Subaru Tribeca виявився не надто вправним у подоланні перешкод. Чудову ефективність продемонстрували Outlander, кросовери Hyundai та Kia. Насправді, результати “Санта Фе” виявились настільки несподівано добрими для тестувальників, що вони провели для нього повторне випробування, щоб переконатися, що це не удача з першого разу.