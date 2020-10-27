Возможно, эта машина из гаража знаменитого дрифтера менее известна, чем его первая Subaru WRX, однако видео с ним собрало более 46 миллионов просмотров. И теперь этот лютый зверь может быть вашим.

Лот номер 3000 на аукционе Barrett Jackson Westworld of Scottsdale – это Ford Focus RSRX 2016 года, на котором Кен Блок показал потрясающую "Джимхану".

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Стартовая цена лота – $200 000, без резерва. Вырученные средства пойдут на благотворительность в фонд Team Rubicon.

Focus RSRX был построен ателье M-Sport в Великобритании. Он подготовлен для участия в ралли-кроссе: усиленное сварное шасси, защита днища и каркас безопасности FIA.

Фото: Ford Focus RSRX / Barrett Jackson

2-литровый четырехцилиндровый мотор, оснащен турбиной Garrett и использует программное обеспечение для управления двигателем Cosworth, развивает мощность 600 л.с., что передаются на все четыре колеса через пятиступенчатую секвентальную коробку передач от Sadev. От этого же производителя происходят усиленные дифференциалы. Компоненты подвески – от Reiger, колесные диски – от OZ Racing, гоночные ковши и руль – от Recaro.