Можливо, ця машина з гаража славетного дріфтера менш відома, ніж його перша Subaru WRX, однак відео з ним зібрало більше 46 мільйонів переглядів. І тепер цей лютий звір може бути вашим.

Лот номер 3000 на аукціоні Barrett Jackson Westworld of Scottsdale – це Ford Focus RSRX 2016 року, на якому Кен Блок показав приголомшливу “Джимхану”.

Дивіться також: За 4 місяці на карантині чоловік збудував репліку гіперкара Bugatti вартістю 18 мільйонів доларів

Стартова ціна лоту – $200 000, без резерву. Виручені кошти підуть на благодійність у фонд Team Rubicon.

Focus RSRX був побудований ательє M-Sport у Великобританії. Він підготовлений для участі у ралі-кросі: посилене зварне шасі, захист днища і каркас безпеки FIA.

Фото: Ford Focus RSRX / Barrett Jackson

2-літровий чотирициліндровий мотор, оснащений турбіною Garrett і використовує програмне забезпечення для управління двигуном Cosworth, розвиває потужність 600 к.с., що передаються на всі чотири колеса через п'ятиступінчасту секвентальную коробку передач від Sadev. Від цього ж виробника походять посилені диференціали. Компоненти підвіски – від Reiger, Колісні диски – від OZ Racing, гоночні ковші та кермо – від Recaro.