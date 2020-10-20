Унікальний шоукар Bugatti Vision Gran Turismo існує в єдиному екземплярі і належить американцю Хезі Шакеду (Hezy Shaked), однак умілець з Китаю створив копію.

Механік Джек Лі з Китаю займається ремонтом вантажівок і про машини, подібні Bugatti Vision GT, може лише мріяти. Або ж спробувати втілити свою мрію, причому негайно.

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Гіперкар Bugatti Vision Gran Turismo був створений у 2015 році виключно для демонстраційних цілей – його присвячено одноіменному автомобілю у гоночному симуляторі Gran Turismo 6. Стилістичною основою для прототипа послужило кілька моделей переможців “24 годин Ле-Мана” кінця 1930-х, зокрума Bugatti Type 57 Tank.

Існує лише один примірник Vision Gran Turismo і оціночна вартість автомобіля становить від 5 160 000 до 18 000 000 доларів США. Відомо, що лише дві людини на планеті володіли гіперкаром. Принц Бадр бен Сауд із Саудівської Аравії спочатку придбав автомобіль шляхом таємної заявки, разом із Bugatti Chiron, пофарбованим так само, як і Vision Gran Turismo. Пізніше автомобіль був проданий Хезі Шакеду, голові та керівнику мережі магазинів одягу Tillys.

Механік Джек Лі навряд чи скоро мав би гроші, потрібні на придбання такої машини мрії, а навіть якби й мав – опинився б у кінці довгої черги з поважних і шанованих клієнтів, що купують Bugatti поколіннями. Та що майстер міг собі дозволити, так це придбати чотирилітровий мотор Toyota V8 серії UZ та збудувати довкола нього дуже вдалу репліку гіперкара. І нехай за сидіннями в нього гарчить не 8-літровий квад-турбо мотор на 16 циліндрів, а “карбоновими” будуть лише наліпки, потужності спортивного агрегата Toyota/Lexus достатньо, аби рухати важкий металевий кузов джекового “гіперкара”.